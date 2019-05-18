شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تحذر من استخدام أجهزة غير مصرح بها لإدارة مرض السكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية 'FDA" اليوم المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية من المخاطر المرتبطة باستخدام أجهزة غير معتمدة أو غير مصرح بها لإدارة مرض السكري ، بما في ذلك أنظمة مراقبة الجلوكوز المستمرة ومضخات الأنسولين وأنظمة جرعات الأنسولين الآلية.

ولاحظت الـ "FDA" أن استخدام أجهزة غير معتمدة أو غير مصرح بها يمكن أن يؤدي إلى قياسات غير دقيقة للجلوكوز (السكر) أو جرعات الأنسولين غير المأمونة، مما قد يؤدي إلى إصابة تتطلب تدخل طبي أو حتى الموت.

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يستخدم ملايين الأميركيين أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة وأجهزة توصيل الأنسولين لمراقبة وعلاج مرض السكري، ونظرًا لتعقيد هذه الأجهزة والرعاية التي توفرها ، من المهم أن يكون المرضى على دراية بالمخاطر التي تنشأ عند عدم استخدامها كما هو مقصود أو عند استخدام أجهزة غير مصرح بها للبيع في الولايات المتحدة.

وقال "جيف شورين" ، دكتوراه في الطب ، مدير مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية في إدارة الأغذية والعقاقير (FDA) ، إن المرضى الذين يعانون من داء السكري قد يعرضون أنفسهم لخطر الإصابة الخطيرة أو حتى الوفاة التي بسبب الأجهزة التى لم يتم الموافقة عليها.

وأضاف "شورين": "تحذير اليوم جزء من التزامنا المستمر بالصحة العامة بحماية المرضى والتواصل مع الجمهور عندما ندرك المشكلات الناشئة عن استخدام أو سوء استخدام الأجهزة الطبية."