دلع جسمك بمحشى الكرنب.. هيحافظ على قلبك وبشرتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المحشى هو الأكلة الشهيرة والمفضلة عند المصريين بأشكاله وأنواعه المتعددة، لكن يعتبر محشى الكرنب من أشهر هذه الأكلات، حيث إنه يتميز بمذاقه الطيب وفوائده المتعددة للجسم. وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم ”الخليج 365” فوائد محشى الكرنب وفقا لما ذكره موقع healthline. 1: يحتوى الكرنب على نسبة عالية من المواد المضادة للالتهابات التى تساعد على علاج التهاب المعدة والتهابات المفاصل.

كرنب 2: يحتوى الكرنب على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة. 3: يحتوى الكرنب على فيتامين سى الذى يعمل على تعزيز صحة الجهاز التنفسى والوقاية من نزلات البرد والأنفلونزا والربو. Advertisements 4: يعمل على حماية البشرة من التجاعيد وحب الشباب ويعمل على نضارة وجمال البشرة. 5: يعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الاضطرابات وعسر الهضم.

محشى كرنب 6: يحتوى الكرنب على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التى تحافظ على صحة القلب وتحميه من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها. 7: يعمل على ضبط مستوى ضغط الدم، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

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