شكرا لقرائتكم خبر عن فطارك عربى... المجوس ومضروبة الجريش بالدجاج من البحرين على مائدة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

الفطار من البحرين

تتغير قائمة الطعام يوميًا على مائدة الفطار فى البحرين ، ولكن على الأغلب يبدأ الناس الإفطار بتناول الشوربة والسمبوسك.

المجبوس

من أشهر الأطباق البحرينية وأكثرها شعبية، والمجبوس هو عبارة عن طبق من الأرز البسمتي والتوابل ويمكن طهيه مع اللحم البقري أو لحم الغنم أو الدجاج أو الجميرى، وكثيرًا ما يتواجد على المائدة أيضًا طبق الصالونة، وهو يخني بحريني تقليدي.

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مضروبة الجريش بالدجاج

مضروبة الجريش بالدجاج تشتهر بها دول الخليج منها البحرين اشتهرت بها كثيرا لأنها من الأكلات التى يحتوي على البهارات المميزة والتي تعطي نكهة خاصة للطعام.



مضروبة الجريش بالدجاج

وهناك أنواع متعددة من المضروب كمضروب دجاج او مضروب اللحم او مضروب سمك،جميع تلك الوصفات تشترك في طريقة الطهي وهي ضرب الاكل بجدران الوعاء في المرحلة الأخيرة من طهيه ليصبح لين ومهروسا.



الساقو

الساقو

الساقو أو الساجو هو دقيق يستخرج من شجرة النخل الهندي ، ويستعمل كمادة نشوية لتكثيف السوائل، يتميز بلونه الشفاف كما أنه يستعمل فى لنواع عديدة من الاطعمة والحلويات.