كيف تتخلصين من كلف الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 مايو 2019 04:40 مساءً - كلف الحمل هو اللون المائل إلى البني أو الأسمر والذي يظهر على مناطق من جسمك وليس الوجه فقط في فترة الحمل، ولذلك فهو يكون عرضاً مزعجاً للغاية، فكيف تتخلصين منه؟

نصائح ومعلومات بخصوص كلف الحمل من اختصاصي الأمراض الجلدية الدكتور سليم الحسنات

كلف الحمل يصيب السمراوات أكثر حيث تظهر طبقة أفتح من لون البشرة على وجوههن.

ليس صحيحاً أنه يصيب الوجه فقط فهو يظهر على السرة والمنطقة الحساسة وحول حلمتي الثديين.

ليس صحيحاً أن الكلف يرتبط بنوع الجنين.

علاج الكلف لا يكون إلا بالعناية بالبشرة في فترة الحمل من حيث الترطيب المستمر، والبعد عن أشعة الشمس.

استخدام واقي الشمس المناسب طيلة فترة الحمل.

هناك الاستعداد الوراثي لدى الحامل في ظهور الكلف أثناء الحمل.

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في حالات قليلة يختفي الكلف تلقائيا بعد عدة أشهر من الولادة.

يمكن استخدام ماسكات طبيعية من الليمون والعسل يوميا للتخلص منه.

وكذلك مسحوق جوزة الطيب مع العسل.

استخدام معجون من زيت الزيتون والليمون وخميرة البيرة، والسكر وفرك مناطق الكلف جيداً ثم غسلها.

يمكن استخدام كريمات التبييض حسب ارشادات الطبيب.

ويمكن فحص هرمونات الغدة الدرقية، لأن ارتفاعها يزيد من تكون الكلف.