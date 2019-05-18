لماذا ينزف أنف الحامل؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 مايو 2019 04:40 مساءً - تشكو الكثيرات من نزف أنوفهن خلال الحمل، وقد يحدث ذلك على فترات متقطعة وأحياناً عند الاستيقاظ من النوم أو قبل الخلود إليه، فما هي أسباب هذه الظاهرة؟ نزف أنف الحامل كما وصفته الدكتورة ضحى ربيع، اختصاصية النساء والولادة يعتبر نزف أنف الحامل من أعراض الحمل.

وقد يستمر حتى الولادة.

يحدث بسبب إصابة سابقة بنزلة برد ورشح حادة.

كما أن الحامل تكون ممن يعانين من ضعف الأوعية الدموية.

يكون علاجه بإسعافات منزلية فقط مثل أن تتنفس الحامل من الفم والضغط على أرنبة الأنف من الأمام لعدة دقائق.

يجب أن تجلس الحامل بحيث يكون رأسها أعلى من مستوى صدرها.

يجب أن تبصق الدم حين ينزل في حلقها لكي لا يسبب الغثيان حين ينزل إلى معدتها.

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