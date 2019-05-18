حقائق ومعلومات عن فيتامين "د"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 18 مايو 2019 04:40 مساءً - فيتامين "د" هو أحد المغذيات الأساسية، وضروري لامتصاص الكالسيوم لتعزيز صحة العظام، كما يعزز الجهاز المناعي، إضافة إلى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون و سرطان البروستاتا.
مصادر فيتامين د
- التعرض المباشر لأشعة الشمس
- تناول الفطر واللحوم والبيض والأسماك الزيتية والسردين.
ما هو أفضل وقت لتناول فيتامين "د"؟
فيتامين "د" هو أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، لذلك فمن الأفضل تناوله بعد الوجبات الدسمة التي تحتوي على كمية دهون تكفي لامتصاص الفيتامين.
يتداخل فيتامين " د" مع الميلاتونين وهرمون النوم، لذلك فمن المنطقي أن تناول فيتامين "دال" أثناء الليل يتداخل مع النوم، كما لاحظت بعض التجارب أن تناول فيتامين "د" في الصباح يحسن نوعية النوم، ويزيد عدد ساعات النوم.
متى يجب تناول مكملات فيتامين "د" ؟
يحظر تناول مكملات فيتامين "دال" نهائياً إلا بعد الرجوع إلى الطبيب وتحديد ما إذا كان الجسم بحاجة إلى تناول فيتامين، وتحديد الجرعة المناسبة لأن فيتامين "دال" من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون.
متى نتناول فيتامين "د"؟
- عند عدم التعرض لأشعة الشمس
- الرضع والحوامل بحاجة إلى تناول مكملات فيتامين " د".
- إذا كان الانسان يعاني من لين العظام
- بعض أنواع السرطانات، وكذلك أمراض القلب بحاجة لفيتامين "دال" للحد من الزهايمر عند كبار السن
- لعلاج مشاكل اضطرابات النوم المرتبطة بنقص فيتامين "د"
- إذا كنت تعاني من نقص الفوسفات أو الكالسيوم في الدم
- مشاكل الغدة الجار درقية
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