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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن إكثار السيدات من تناول الفواكه والخضراوات وتقليلهن من تناول الدهون أمر قد يحد من خطر وفاتهن بسبب سرطان الثدي.
وتتبع الباحثون في تلك الدراسة، التي انطوت على أكبر تجربة من نوعها، ما يقرب من 50 ألف سيدة على مدار عقدين، وطلبوا من حوالي نصفهن أن يقللن من الدهون في نظامهن الغذائي بحوالي 20% وأن يكثرن من تناول الفواكه، الخضر والحبوب، فيما بقي النصف الآخر مواظبًا على النظام الغذائي المعتاد دون تغيير يُذكر.
وجاءت النتائج لتُظهِر في الأخير أن سيدات المجموعة الأولى اللاتي اتبعن التعليمات وأنقصن بالفعل من تناول الدهون وأكثرن من تناول الفواكه والخضراوات انخفض لديهن خطر الوفاة بسبب سرطان الثدي بمقدار الخمس.
وجاءت هذه النتائج لتحظى بترحيب واسع من قبل الجمعيات الخيرية العاملة في مجال مكافحة سرطان الثدي.
ونقلت صحيفة الدايلي ميل بهذا السياق عن دكتور جينفر ليجيبيل، من مركز دانا فاربر لبحوث السرطان في بوسطن، قولها " يتوق المرضى للأشياء التي يمكنهم القيام بها، وقد اتضح بالفعل أن تغيير الحمية، فقدان الوزن وممارسة الرياضة عوامل علاجية".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية تحميكِ من خطر الوفاة بسبب سرطان الثدي.. تعرّفي عليها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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