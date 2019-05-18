شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد حب العزيز..تقوية الذاكرة وعلاج عقم الرجال ومفيد للتوتر والاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حب العزيز من النباتات التى تزرع فى مصر ودول شرق أفريقيا وآسيا والتى عرفت منذ قديم الزمن وله فوائد صحية وطبية هامه لاحتواءه علي العديد من العناصروالفيتامينات المفيدة لصحه الجسم، أبرزها الحديد والكالسيوم والدهون والألياف الطبيعية، ويدخل فى صناعه العديد من الأدوية لكونه عنصرأساسى فى زيادة المناعة عند الأطفال .

سبب تسميته بهذا الأسم

حب العزيز نبات يتميز بطعمه الحلو يشبه فى شكله حب الحمص،وأطلق عليه هذا الأسم نسبة إلى الخليفة العزيز بن معز الدين الله في العهد الفاطمي والذى عرف عنه عشقه لتناول هذا النبات ،فأطلق عليه "حب العزيز " .





فوائد حب العزيز

يستخدم حب العزيز لعلاج الكثير من الأمراض لما له من فوائد كثيرة صحية وعلاجية بالإضافة إلى استخدامه كنوع من المسليات

علاج الصداع

يعالج حب العزيز آلام الصداع لكونه مهدئ للإعصاب فهو مفيد لعلاج حالات التوتروالاكتئاب.

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يعالج العقم عند الرجال

حب العزيز مفيد للرجال فهو يساعد على علاج حالات العقم لدى الرجال لاحتوائه على الفيتامينات، والبروتينات، والفسفور

مفيد لجمال وصحة البشرة

حب العزيز يساعد في علاج البقع الداكنة التي تظهرعلى الوجه والتخلص منها فهو مفيد صلحة ونقاء وجمال البشرة وتخليصها من الشوائب العالقة بها .

يقوي الذاكرة

حب العزيز مفيد جدا لتقوية الذاكرة والوقاية من الإصابه بمرض الزهايمر لأنه غنى بعنصر الفسفور الذى يساعد على تنشيط الذاكرة

التخلص من ديدان البطن

حب العزيز يساعد على التخلص من الديدان والبكتيريا بالبطن خاصه عند الأطفال

يقوى البصر

حب العزيز يساعد فى علاج حالات ضعف البصر بشكل سريع

يعالج الإكزيما

حب العزيز مفيد جدا لعلاج عدد من الأمراض الجليدة على رأسها الإكزيما عن طريق إضافته إلى الجليسرين.

يخلص الجسم من حصوات الكلى

حب العزيز يساعد في تخليص الجسم من السوائل العالقة بالكلى وتنقيتها وطرد الحصوات التى قد تتجمع بداخلها