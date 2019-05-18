شكرا لقرائتكم خبر عن بيتخيل أن شخص بيحبه..أعرف أشهر المعلومات عن إنفصام الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد تجلس مع أحد الأشخاص وتتفاجىء بتحدثه عن إمتلاكه لقوة خارقة تجعله يحمل الجبال بيد واحدة، وقد يدعى بأن هناك شخص أخر يوجد فى الغرفة طوال الوقت، لكن لن يراه أحد غيره، وغيرها من الأعراض التى يكون التشخيص هوالإصابة بإنفصام الشخصية، الذى نتعرف عليه فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " webmd ".

أسباب انفصام الشخصية:

يعتقد أن أسباب إنفصام الشخصية يعود لعوامل عديدة، منها :

- التغييرات الجينية أو الطفرات التى تؤدى لزيادة فرص الإصابة بمرض عقلي.

-عوامل وراثية.





- عوامل بيئية، وتناول بعض الأدوية التى تعمل على تغير العقل، وتزيد من ظهور أعراض الهلوسة والأوهام.

- الإصابة بمشاكل في الجهاز المناعي ، مثل الالتهابات أو أمراض المناعة الذاتية.

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- تعاطي المخدرات .

-التعرض للسموم أو البكتيريا أو الفيروسات.

-نقص الأكسجين أثناء الولادة.





أعراض انفصام الشخصية:

يظهر على المريض العديد من الأعراض التى تشمل الأوهام أو الهلوسة، والإعتقاد بالتعرض للأذى أو التحرش، أو إمتلاك قوة خارقة أو أن هناك شخص ما يقع فى حبه.





طرق التشخيص والعلاج:

ينطوي تشخيص الفصام على إجراء مجموعة من الإختبارات منها الفحص البدنى وفحوصات الكحول والأدوية، والتقيم النفسى، وغيرها من الفحوصات التى على أساسها يحدد الطبيب طرق العلاج التى تتراوح مابين أدوية وجلسات نفسية.