اعرف فوائد الماء البارد والدافئ لصحتك.. والأوقات المناسبة لتناولهما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة boldsky الهندية، فى تقرير لها اليوم السبت، أن شرب الماء ضرورى لكل أشكال الحياة، وتشكل المياه ما يقرب من 70 % من تراكم أجسامنا، وهى مسئولة عن صحة جميع أجهزة الجسم، إلى جانب زيادة الدورة الدموية، حيث يساعد الماء أيضًا فى حمل العناصر الغذائية الأساسية المستمدة من الطعام، إلى مختلف الأعضاء عن طريق الأنسجة.



الماء وفوائده على صحتك

ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة، هذا الصيف، يشعر الكثير منا بالارتباك بشأن أيهما أفضل لصحتنا الماء الدافئ، أم الماء البارد، فغالبية الناس يعتقدون أن الماء الدافئ مفيد لصحتنا..

وفقًا لبعض خبراء التغذية ، يُرى أن الماء الدافئ مفيد في عملية الهضم، في حين أن الماء البارد يشفي أجسامنا ضد ضربة الشمس.



اعرف فوائد الماء الدافىء

سنرى ما فى هذا الموضوع ما يقوله الخبراء حول هذا الموضوع ..ومعرفة أيهما أفضل، والوقت المناسب لشرب الماء الساخن ،والماء البارد، لا تظهر العناصر فالماء هو مشروب صحي خالٍ من السعرات الحرارية وهو أمر ضروري لمختلف وظائف الجسم.

الفوائد الصحية للماء الدافئ: 1. يخفف الألم..

الماء الدافئ قادر على تقليل تورم الحلق، ويساعد أيضًا في توفير راحة مؤقتة، وهو يعالج الحلق الجاف ،إنه مفيد بشكل خاص في الصباح عندما تستيقظ مع الشعور بجفاف الحلق، والألم الذي يسببه أثناء ابتلاع أي شيء.



الماء البارد وفوائده

2. ينشط الدورة الدموية..

شرب الماء الدافئ يحسن تدفق الدم في الدورة الدموية، لقد ثبت في العديد من الدراسات، أنه عندما يتعرض الجسم لدرجة حرارة عالية، فإن تدفق خلايا الدم يرتفع بشكل ملحوظ.

3. يحسن حركة الأمعاء..

شرب كوب من الماء الدافئ على معدة فارغة هو وسيلة جيدة لتحفيز القولون لتحريك الأمعاء أسهل، علاوة على ذلك، فإنه يحدد أيضًا الجسم لامتصاص أفضل للطعام خلال اليوم، والذي يمكن اعتباره أحد أهم فوائد شرب الماء الساخن.

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4.فقدان الوزن..

يرتبط الماء الدافئ مع فقدان الوزن صحي، فمن المعروف أن استهلاك الماء الدافئ هو الأفضل عندما يتعلق الأمر بمساعدة عملية فقدان الوزن، فهويعزز انخفاض الشهية والوزن ومؤشر كتلة الجسم.

5. يحسن الهضم..

وقد أظهرت الابحاث أن للمياه الدافئة نتائج مفيدة في عملية الهضم، يزعم الطب الصيني القديم، أنه إذا كان شخص ما يشرب الماء الدافئ في الصباح الباكر، فيمكنه تنشيط الجهاز الهضمي، ومنع حدوث عسر الهضم، إلى جانب ذلك، يمنع الماء الدافئ الإمساك أيضًا، لأنه يحفز تدفق الدم إلى الأمعاء.

6. يزيل سموم الجسم..

الماء الدافئ مع نصف شريحة من عصير الليمون هو علاج منزلي لإزالة السموم من الجسم، استهلاك الماء الدافئ يعالج حب الشباب وغيرها من مشاكل الجلد.

7. يخفف من احتقان الأنف..

قد يكون شرب الماء الدافئ عندما تعاني من احتقان الأنف هو أفضل علاج لك، إنه يعمل كمُسعف طبيعي، لأنه يساعد في طرد البلغم من الجهاز التنفسي، كما أنه يساعد في محاربة نزلات البرد.

8. يقلل من التوتر..

يمكن أن يساعد الماء الساخن في إدارة مستويات التوتر والقلق لديك.

الفوائد الصحية للشرب بالماء البارد .. أولا: يعالج ضربة الشمس..

عندما تتعرض للشمس الحارة فوق رأسك، ويستنزف طاقتك بالكامل، من المفيد أن تستهلك الماء البارد لتقليل خطر الإصابة بضربة الشمس.



فوائد كل من الماء البارد والدافىء لصحتك

ثانيا: فقدان الوزن على غرار الماء الساخن..

استهلاك الماء البارد مفيد بنفس القدر لفقدان بعض الوزن، إن التخلص من دهون البطن العنيد هو مصدر قلق كبير لمعظمنا، لذلك، من المهم زيادة التمثيل الغذائي في الجسم لحرق الدهون. وبالتالي، يمكن الشرب والاستحمام بالماء البارد أن يساعد في هذه العملية.

ثالثا: مشروب رائع بعد التمرين..

عندما نبدأ في أداء التمرين الشاق لخفض الوزن، ترتفع درجة حرارة الجسم من الداخل في ظل هذه الظروف، من المفيد شرب الماء البارد لخفض حرارة الجسم.