شكرا لقرائتكم خبر عن مميزات تجعل مصر الأفضل في مجال السياحة العلاجية..يوضحها الدكتور أحمد السبكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر السياحة العلاجية أحد أهم المجالات السياحة في مصر، التي يمكن استغلالها والترويج لها بما يخدم هذا القطاع الحيوي .

وفى مصر تحديدًا هناك العديد من المميزات التي تمكنها من تحقيق تقدم ونجاح ملموس في مجال السياحة العلاجية، خاصة أنه لدينا العديد من المراكز المتخصصة في السياحة العلاجية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي يمكنها تقديم خدمة طبية عالية الكفاءة وتضم مجموعة من أمهرالأطباء في مختلف التخصصات .

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يتحدث في التقرير التالي عن أهم مميزات السياحة العلاجية في مصر.

السياحة العلاجية في مصر الأقل تكلفة وأعلى جودة :

وأكد الدكتور أحمد السبكي لـ ”الخليج 365” أن جراحات السمنة تحديًدا من المعروف أنها الأعلى تكلفة بين الجراحات المختلفة لأن لها أدواتها المتخصصة التي ترفع من تكاليف العمليات والجراحات خارج مصر، ولكن في مصر تكلفة جراحات السمنة تعد الأقل مقارنة بأمريكا وأوروبا، حيث تصل تكلفة العمليات هنا في مصر ربع تكلفتها في الخارج، وتصل الي نصف التكلفة مقارنة بالدول العربية مثل الإمارات وأقل من نصف التكلفة مقارنة بالأردن.



مميزات تجعل مصر الأفضل في السياحة العلاجية

وأشار السبكي إلى أن هذا الاختلاف في التكلفة ظهرواضحاً بعد التعويم وانخفاض سعر الجنية المصري مقارنة بالدولار الامريكي، مما دفع لزيادة الإقبال على السياحة العلاجية في مصر في العديد من التخصصات الطبية وعلى رأسها جراحات السمنة .

وأكد الدكتورأحمد السبكي أن مصر لديها مجموعة متميزة من الجراحين المتخصصين في مجال جراحات السمنة، بحيث يتم إجراء العمليات بتكلفة مناسبة مقارنة بالخارج، وبجودة عالية، وهو ما جعل مصر حاليا من افضل الدول في السياحة العلاجية لأنها الأقل سعرًا والأعلى جودة .

نصائح لمريض السياحة العلاجية في مجال تخصص السمنة

شروط يجب التأكد منها قبل إجراء أي جراحة للسمنة:

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور السبكي العديد من الشروط التي يجب على المريض القادم من خارج مصر للسياحة العلاجية أن يتأكد منها لضمان نسبة عالية من الامان، وهى ذاتها النصائح التي نقدمها للمرضى المصريين أو بمعنى ادق لأى مريض قرر اللجوء لعمليات السمنة .

وفند السبكي هذه النصائح في التالي :

لابد أولا التأكد من الأدوات المستخدمة في جراحات السمنة لتكون أصلية ذات الاستخدام الواحد.

يجب التأكد من كفاءة طبيب التخدير المشارك في إجراء جراحة السمنة.

أن يعتمد الطبيب الذي سيجرى جراحة السمنة على الاساليب المتطورة في التخدير.

يكون على دراية كاملة بتطبيق أحدث الاساليب المتطورة في جراحات السمنة.

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وفي النهاية أكد الدكتور أحمد السبكي إن مصر تعتبر الانسب للسياحة العلاجية حيث ان لها مناخ مميز وروح مميزة تختلف عن باقي الدول العربية وهذا يجعلها الانسب للسياحة العلاجية.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور أحمد السبكي عبر "فيس بوك":

أ.د/ أحمد السبكي استشاري

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

والموقع الإلكتروني لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

http://www.drahmedelsobky.com/

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الفيرمونت: ابراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

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