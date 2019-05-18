شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك عنده تبول لا إرادى ..إمتى تشعري بالقلق وتلجأى لطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التبول اللا إرادى من المشاكل الشائعة لدى كثير من الأطفال، ويظهر بكثرة في سن ما قبل المدرسة، لكنه أكثر شيوعًا مما قد تتخيل بين الأطفال الأكبر سناً، تظهرالأبحاث أنه لا يزال يؤثر على حوالي 5 % من الأطفال بعمر تسعة سنوات، بحسب موقع standardmedia.



التبول اللا ارادى

متى يجب القلق حول التبول اللا إرادى؟

لا يجب القلق بشأن التبول اللاإرادي - أو سلس البول الليلي عند الأطفال حتى سن الخامسة، لأن هذا الأمر حتى هذه السن أمر طبيعى، ولكن إذا استمر هذا الأمر بعد سن الخامسة يجب القلق بهذا الشأن.

ويرجع هذا الأمر بشكل أساسي إلى تغير حياة الأطفال الاجتماعية في الساعة السادسة أو السابعة تقريبًا عند دعوتهم للنوم، لذا يجب الذهاب لطبيب بعد هذا السن.

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التبول اللا ارادى

ماذا يمكنك أن تفعل أولا؟

-تحقق من عدم إصابة طفلك بالإمساك - يمكن ربطه بالتبول اللاإرادي، حوالي ثلث الأطفال يعانون من الإمساك في وقت ما، إذا كانت الأمعاء ممتلئة، فيمكنها الضغط على المثانة.

الزيارات العادية للمرحاض تتراوح بين ثلاث مرات في اليوم وأربع مرات في الأسبوع، يمكن أن تكون المثانة والأمعاء الصحية مفتاحًا لإيقاف التبول اللاإرادي.

تجنب إعطاء طفلك الكثير من الماء، خاصة قبل النوم والمعدل المناسب أن الطفل يجب أن يشرب 6-8 أكواب في اليوم من كوب مناسب لحجمها.هناك بعض الدراسات تؤكد أن المشروبات مثل عصير البرتقال يمكن أن تحفز المثانة المفرطة النشاط بالفعل.عندما يكون بعض الأطفال نائمين ، فإنهم لا يستجيبون للإشارة من المثانة إلى عقولهم التي يحتاجون إليها في البداية، وأحد الحلول هو إنذارأو منبه للطفل عندما يبدأ التبول لتدريبهم على النهوض ليلاً لدخول الحمام.