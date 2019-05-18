شكرا لقرائتكم خبر عن "قهوة الكافيهات" تحتوى على كافيين يعادل 5 علب من مشروب الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت صحيفة "The Sun" البريطانية، من أكواب القهوة التى تباع فى الكافيهات،لأنها تحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين تعادل 5 علب من مشروبات الطاقة.



الكافيين الموجود بالكابتشينو اكثر من الموصى به

كشفت دراسة "ذى صن"، أن القهوة في أكبر سلاسل الكافيهات، يمكن أن تحتوي على كمية كافية من الكافيين تعادل 5 علب من مشروبات الطاقة، والذى يعتبر أكثر مما يجب على البالغين تناوله في اليوم، حيث يقول الخبراء إن البالغين يجب ألا يزيد كمية الكافيين عن 400 ملجم على مدار اليوم.



كوب قهوة بالكافيهات يحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين

وأضافت الصحيفة أن 387 ملجم من الكافيين الموجود فى كوب القهوة أو "الكابتشينو "يعادل 12 علبة من الكوكا كولا، أو ما يقرب من 5 علب من مشروبات الطاقة.

يحتوي كوب أميريكانو كبير الحجم، أو كابتشينو على 370 مجم، ويمكن أن تحتوي القهوة العادية الحجم على أكثر من 200 ملجـم، ويحتوي بعضها على الحد اليومي الموصى به تقريبا، كما تحتوي الإسبريسو، على حوالي 240 ملجم من الكافيين .

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كوب القهوة او الكابتشينو يحتوى على نسبة كبيرة من الكافيين

وأوضحت الصحيفة أن الكثير من الكافيين يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة على صحتك، مثل القلق، ومشاكل النوم، وخفقان القلب، وفي بعض الحالات تحدث وفيات نتيجة الجرعات الزائدة من الكافيين.

وأضافت أن هناك بعض من سلاسل الكافيات الشهيرة تنشر محتوى الكافيين فى مشروباتها عبر الإنترنت.

قالت أخصائية التغذية أماندا أورسيل: "لدينا الحق في معرفة الكمية الموجودة في كل قهوة".

وقال متحدث باسم أحد الكافيهات، إنه نشر المعلومات لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات مستنيرة".