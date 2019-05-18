شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تتجنب نزلات البرد فى الصيف... ٥ نصائح حافظ بهم على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر نزلات البرد الصيفية أصعب من النزلات الشتوية لأنها تستمر لفترة أطول، وغالبًا ما تشعر بأنك أسوأ من نزلات البرد في الشتاء.

وتتميز نزلات البرد في الصيف وفقا لتقرير موقع "familyproof" بأنها أقل راحة من نزلات البرد الشتوية، مع أعراض أكثر حدة فقد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوعين لحدوث نزلة برد في الصيف.

كيف تتجنب نزلات البرد الصيفية..

يجب على الأشخاص اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب نزلات البرد على مدار السنة بشكل عام ولكن في فصل الصيف بشكل خاص :

١_ اغسل يديك جيدًا بشكل خاص بعد الدخول للحمام لأن المحافظة على نظافة يديك تعد واحدة من خمسين طريقة لتجنب الإصابة بنزلة برد خلال أي موسم.

تجنب تكييف الهواء البارد لأن الفيروسات تنتقل فى المساحات المكيفة مما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض في فصل الصيف.

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٣_ لا تفرط في ممارسة الرياضة وأنت مريض، خاصة إذا كنت تعاني من نزلة برد الصيف، لأن التمرين يزيد من شدة المرض خلال الأيام القليلة الأولى.

٤_ استخدم غرغرة بالماء المالح لتخفيف التهاب الحلق، والتخفيف من احتقان، وتناول أدوية السعال، وخفض درجة الحرارة.

٥_ تجنب الكحول والكافيين والحرارة الزائدة بشكل خاص مما يساعد على تجفيف حدة الأعراض.