شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تتغلب على نوبات الهلع والسيطرة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا انتابت أي شخص نوبة هلع لعدة دقائق، يمكن للفرد التغلب عليها بمفرده، لكن بعد الأوقات يتطلب الأمر تدخل طبي، يستخدم فيه الأطباء بعض الأدوية المهدئة التي تكون فعالة للغاية في تقليل أعراض نوبة الهلع.

نوبات الهلع

ولكن هناك أيضًا الكثير من الاستراتيجيات التي يمكن للأفراد المصابين باضطراب الهلع القيام بها للمساعدة في منع تلك النوبات والتغلب عليها بمفردهم. وتشمل هذه ممارسة التنفس العميق وغيرها من التدريبات المهدئة ،وفقا لما ذكره موقع Healthline .

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التخلص من نوبات الهلع التخلص من نوبات الهلع

وإذا استمرت نوبات الهلع، فقد تكون علامه للإصابة باضطراب الهلع، وهو ما يتطلب بالضرورة الرجوع للطبيب لتجنب الأسباب الأخرى للهجمات، والتى قد تصل إلى اضطرابات الغدة الدرقية أو مشاكل في القلب، ومن المهم أن تلجأ إلى طبيبك لوضع خطة علاجية قد تشمل العلاج الحديث أو الأدوية أوغيرها من التقنيات .

و نوبات الهلع هى حوادث الخوف الشديد التي تصاحبها أعراض جسدية ، بما في ذلك سرعة ضربات القلب والتعرق.