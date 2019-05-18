شكرا لقرائتكم خبر عن للرياضيين في رمضان.. نظام غذائي مناسب خلال الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصيام مع التمارين الرياضية من الأشياء الصعبة المرهقة للرياضيين، فنجد بعض الأشخاص يسعون لممارسة تمرينات السباحة والتنس وكرة القدم وغيرها من رياضات البطولة ، وخلال هذا التقرير نتعرف علي أفضل النصائح الخاصة للأشخاص الرياضيين خلال الصيام، وذلك وفقا لموقع dietitians".



الرياضيين والصيام

تعد التغذية الجيدة من أهم النصائح التي يقدمها التقرير للأشخاص الرياضيين، والذين يذهبون للتمرين خلال فترة الصيام، ولذا هناك العديد من النصائح الهامة خلال شهر رمضان، ومنها:

-أثناء تناولك لوجبة الإفطار عليك تناول 3 ثمرات من التمر مع كوب من الماء، ثم تناول طبق من الشوربة الدافئة.

-طبق السلطة الخضراء يعد من أهم النصائح التي يجب الإهتمام بها خلال شهر رمضان، لأنها غنية بجميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذا يجب تناولها يوميا في وجبة الإفطار والسحور.

Advertisements



التغذية للرياضيين

-الطبق الرئيسي يجب أن يحتوي علي مجموعة الخضروات المفيدة وغير الدسمة، مع قطعة من اللحم المشوي أو المسلوق، مع القليل من النشويات .

-عليك تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميا، فهي غنية بالعناصر التي يفقدها الجسم خلال ساعات الصيام.

-يمكنك بعد تناولك لوجبة الافطار بوقت كاف تناول طبق من الفواكه الطازجة المقطعة، أو جعلهم عصير كوكتيل، فهذه الحيلة مفيدة لجسمك وصحتك، وهامة لك لآداء التمرينات جيدا.

-في وجبة السحور عليك تناول كوب من الحليب المحلى بالعسل الأبيض.