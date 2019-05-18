شكرا لقرائتكم خبر عن أماكن فى جسمك ترفع شعار ممنوع اللمس.. منها الوجه والأنف والسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر الأماكن تعرضا للتلوث هي الأماكن المكشوفة، قد نجد كثير من الأشخاص يضعون أيديهم على وجوههم دون التفكير فى كم الجراثيم التى تستقرعلي أيديهم، وهذا الأمر يتسبب في ترسب العديد من الجراثيم نتيجة لوضعها علي أماكن بها هذه الجراثيم، ويزداد الأمرنتيجة لعدم غسلها أو وضع مرطب عليها.

تحتوي اليدين على زيوت يمكنها سد المسام وتفاقم حب الشباب، ويمكن أن تزيد الجراثيم الموجودة في أصابعك من هذا التأثير.

ووفقا لتقرير موقع "littelthinks" هناك مناطق فى جسمك تجنب لمسها:

العين

عيونك حساسة للغاية لا يمكن لمسها ليس فقط لتجنب دخول الجراثيم، ولكنك أيضًا تواجه خطر إدخال جزيئات صغيرة من الأوساخ عن طريق الخطأ، مما قد يسبب تهيجًا وحتى خدوش فى القرنية، إذا كان يجب أن تلمس عينيك ، اغسل يديك جيدًا قبل القيام بذلك، وقاوم الرغبة في فرك عينيك لأن ذلك قد يسبب أيضًا المزيد من التجاعيد والهالات السوداء مع مرور الوقت.



الاذن

الأذن

الأجزاء الداخلية من الأذن حساسة وعرضة للتلف، ولهذا يجب، مقاومة الرغبة في الحفر بعمق لإزالة شمع الأذن، حيث أن الجلد الذي يربط قناة الأذن رقيق للغاية ويمكن أن يتمزق بسهولة.

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الأنف

يحتوي الجزء الداخلي من أنفك على بكتيريا صحية خاصة به، ولكن عن طريق وضع أصابعك هناك، يمكنك إدخال أنواع مختلفة من البكتيريا، والتي من المحتمل أن تكون غيرمرغوب فيها ويمكن أن تسبب العدوى.

الفم

يستضيف فم الشخص العادي حوالي 34 إلى 72 سلالة مختلفة من البكتيريا، معظمها غير ضار وبعضها مفيد حتى لصحتك عن طريق الفم، لكن إضافة جراثيم إضافية من يديك، تؤدي إلى تعطيل توازن فمك التى قد تصيبك بالمرض.

سرة البطن

هل تعلم أن سرة البطن هي الجزء الأقذر من الجسم ، بسبب عدم القدرة على الوصول إليها بشكل كبير، لذلك تظل قذرة حتى بعد الاستحمام، والتي يمكن أن تسبب رائحة قوية.

الأظافر

تحت كل من أظافر اليدين والقدمين، يعيش عدد لا يصدق من الأوساخ والبكتيريا، حتى غسل اليدين لن يقضي على هذه الجراثيم تمامًا، ولهذا السبب يرتدي الأطباء والممرضون قفازات.