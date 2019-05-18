شكرا لقرائتكم "اسأل مجرب".. الحل السحري لتخفيف الوزن "المشي لا غير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - الكثيرون ممن يرغبون في تخفيف الوزن يجربون أمورًا كثيرة، بيد أن أنجع حل نجح فيه طالب أميركي هو المشي لا غير.

بهذه الطريقة من الذهاب راجلًا يوميًا إلى المدرسة فقد خسر هذا التلميذ 115 رطلًا من وزنه.

وكان مايكل واتسون يكافح لأجل القضاء على السمنة، وقد سئم من ثقله، إلى أن وجد هذا الحل السحري.

اعتمدت الخطة على الأكل الصحي ومن ثم إجبار واتسون نفسه على المشي إلى مدرسة ماكينلي الثانوية العليا في كانتون، أوهايو، كل يوم لمدة ثلاث سنوات مستمرة، مهما كانت رداءة الطقس.

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وكتب واتسون على صفحة فيسبوك الخاصة بالمدرسة أنه استطاع أن يخفف وزنه بهذا القدر الكبير، وهو يتطلع إلى التخرج والعمل بدوام كامل.

وقال اختصاصي دعم الأسرة بالمدرسة تيرنس جون إنه لا يمكن إلا أن يكون فخورًا بمثابرة هذا الطالب.

ويروي مايكل أنه سبق أن تعرض للمضايقات والتخويف بسبب وزنه، والسخرية في بعض الأحيان من زملاء الدراسة.

ولكن الآن أشاد الجميع بتفاني مايكل ويبدون الإعجاب به ومظهره الجيد وكيف أنه استطاع أن يحقق هدفه.