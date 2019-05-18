شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير ياباني من عقار لعلاج سرطان الثدي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
حذرت وزارة الصحة اليابانية من عقار لعلاج سرطان الثدي يمكن أن يترك أثارا خطيرة على الرئتين.
وقالت الوزارة، وفقا لصحيفة (جابان تايمز)، يشتبه الآن في أن عقار "فيرزينيو" يؤثر سلبًا على الرئتين بعد أن أصيب 14 من المتلقين في اليابان بمرض رئوي خطير وتوفي ثلاثة منهم
وكان الدواء المذكور قد حصل على التصريح الطبي في اليابان في سبتمبر العام الماضي وظهر في الأسواق لأول مرة في نوفمبر الماضي.
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