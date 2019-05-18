شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا تصاب الحيتان بالسرطان؟ دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن الباحثين يعلمون أن خطر الإصابة بالسرطان يزداد مع تقدم العمر واكتساب الوزن، فإن الحيتان ، وهي أكبر الثدييات في العالم، لا تعاني من هذا الارتباط.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalNewsToday”، أوضح الباحثون أن السرطان يبدأ في جوهره عندما تتحور الخلايا بشكل غير طبيعي وتبدأ في النمو ويتم تقسيمها بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، بطريقة تعطل الأداء الطبيعي لبيئتها البيولوجية.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، فإن السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة على المستوى العالمي ، حيث يصيب ملايين الأشخاص من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم.

وجادل بعض الباحثين بأن الأمراض التي تندرج تحت مظلة السرطان أصبحت أكثر انتشارًا في العالم الحديث ، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى عوامل مثل التلوث والتغيرات البيئية الأخرى الناجمة عن فعل الإنسان، ومع ذلك ، تظهر العديد من الدراسات أن الناس قد عانوا من السرطان لآلاف السنين.

وعلاوة على ذلك ، وفقا للاكتشافات الحديثة ، أصيبت الديناصورات أحيانًا بالسرطان .

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ومع ذلك ، لا تنطبق هذه الارتباطات بالتساوي عبر الأنواع في مملكة الحيوانات، وفي الواقع ، من غير المرجح أن يصاب بعض الحيوانات بالسرطان ، على الرغم من كونها كبيرة جدًا وطويلة العمر.

ووجد الباحثون أن الفيلة والخنازير والحيتان لديها معدلات منخفضة بشكل لا يصدق من السرطان، ويتساءل الباحثون عن سبب تفكيرهم فيما إذا كانت مقاومة هذه الحيوانات للسرطان يمكن أن تساعد البشر على فهم المرض بشكل أفضل وكيف يمكن محاربته.

في هذه الدراسة - التي ظهرت نتائجها في مجلة البيولوجيا الجزيئية والتطور - حصل الباحثون على إذن لتحليل عينة من الجلد من سالت، وهي حوت الأحدب.

وقام فريق البحث - بقيادة مارك توليس، دكتوراه، أستاذ مساعد في جامعة شمال أريزونا - بإجراء تسلسل الحمض النووي الريبي النووي (DNA) والحمض النووي الريبي (RNA) على عينة من الجلد.

بمجرد الانتهاء من ذلك ، قارن الباحثون هذه البيانات بالمعلومات حول التركيب الوراثي لمختلف الثدييات ، بما في ذلك أعضاء من 10 أنواع أخرى من الحيتان.

وكشف تحليل الباحثين أن بعض المواقع الجينية تطورت بمعدل أسرع في الحيتان مما كانت عليه في الثدييات الأخرى، وعلى وجه التحديد ، كانت هذه الجينات تنظم دورة الخلية ، والانتشار ، وعملية إصلاح الحمض النووي في الخلية بما يسمى "عملية صيانة الخلايا السليمة".

ولاحظ "توليس" والفريق أن الجينات المسئولة عن عمليات صيانة الخلايا فى الحيتان لا توجد فى البشر، ومن الخصائص الأخرى التي تميز الحيتان عن غيرها من الثدييات هي أن لديهم العديد من الازدواجية في الجينات التي تمنع الأورام من النمو.