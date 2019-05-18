شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب الإصابة بالتهاب البنكرياس وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البنكرياس هو غدة كبيرة وراء المعدة وبجانب الأمعاء الدقيقة تفرز إنزيمات هضمية قوية في الأمعاء الدقيقة للمساعدة في هضم الطعام ،كما أنه المسئول عن إفراز هرمون الأنسولين والجلوكاجون في مجرى الدم والمتحكمه فى مستوى السكر بالجسم .

البنكرياس

والتهاب البنكرياس يصاب به هذا العضو الهام من الجسم وقد يؤدى إلى تلفه نتيجة لتنشيط الإنزيمات الهضمية قبل إطلاقها في الأمعاء الدقيقة والبدء في مهاجمة البنكرياس.،ويوجد نوعان من التهاب البنكرياس الحاد والمزمن.

التهاب البنكرياس

التهاب البنكرياس الحاد

هو التهاب مفاجئ يستمر لفترة قصيرة ،و يتعافى معظم المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد تمامًا بعد الحصول على العلاج المناسب،أما في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي التهاب البنكرياس الحاد إلى نزيف في الغدة ، وتلف الأنسجة ، والعدوى ، والتكيسات ،والتهاب البنكرياس الحاد يمكن أن يؤذي الأعضاء الحيوية الأخرى مثل القلب والرئتين والكلى.

التهاب البنكرياس المزمن

أما التهاب البنكرياس المزمن هو التهاب طويل الأمد للبنكرياس نتيجة لتعاطي الكحول بكميات كبيرة ولكن قد يصاب الشخص فجأة بأعراض التهاب البنكرياس المزمن .

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أعراض التهاب البنكرياس



الم البطن

ألم البطن العلوي الذي له آثار في الظهر

تورم البطن

غثيان وقيء

حمى

زيادة معدل ضربات القلب

الإسهال

فقدان الوزن الناجم عن سوء امتصاص الطعام .