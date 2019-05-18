شكرا لقرائتكم خبر عن من غير فوار ولا أدوية.. اعرف إزاى تعالج الحموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحموضة من المشاكل المزعجة التى نتعرض لها دائما وهو عبارة عن حرق شديد فى المعدة، وعدم القدرة على تناول الطعام، وقد يكون ذلك بسبب التهاب المعدة أو الإصابة ببعض الأمراض أو اتباع نظام غذائى سيئ، لذلك يقدم الخليج 365 خطوات صحية لعلاج الحموضة بدون أدوية وفقا لما ذكره موقع thehealthsite.

1: تجنب تناول الأطعمة التى تزيد من الحموضة والحرق مثل المقليات والأطعمة الدهنية والحارة، والتى تحتوى على كمية كبيرة من التوابل.

2: الابتعاد عن الكافين، حيث إنه يعمل على زيادة الحموضة والالتهاب الشديد فى المعدة.

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3: مضغ الطعام جيدا وتناوله ببطء، مع تقسيم الوجبات على خمس وجبات فى اليوم بدلا من 3، ولكن بكميات قليلة حتى لا تتعرض للتخمة والحموضة.

4: غالبا تكون الحموضة بسبب ارتجاع المرىء، لذلك ينصح بالنوم الصحى حتى لا تتعرض للحموضة، وذلك عن طريق وضع وسادة عالية ورفع الرأس او النوم على إحدى الجانبين.

5: تجنب النوم بعد تناول الطعام مباشرة، فذلك يزيد من الشعور بحرق المعدة والالتهاب والحموضة.

6: لا بد من إنقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة مع ممارسة التمارين الرياضية.

7: الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية التى تعزز صحة الجهاز الهضمى، وعلاج الحموضة.