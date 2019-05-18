صحتك فى وصفه.. عصير البرتقال والسبانخ لتقليل آلام المعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل بعض الأشخاص تناول وصفات ومشروبات طبيعية للتخلص من بعض الآلام البسيطة بدلا من تناول الأدوية، فاللجوء إلى الطبيعة قد يكون الاختيار الأفضل فى بعض الأوقات تجنبا لآى آثار جانبية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام عصير البرتقال والسبانخ لتخفيف أعراض آلام المعدة، بحسب ما ذكر موقع step to health.
آلام المعدةهناك العديد من الأسباب وراء آلام في المعدة
- ألم الدورة الشهرية
- الإمساك أو الإسهال
- قرحة المعدة أو التهاب المعدة
- البكتيريا أو الفيروسات التي تسبب التسمم الغذائي
- مشاكل هضمية طويلة المدى مثل متلازمة القولون العصبي
-حصوات الكلى أو حصوات المرارة
- التهاب الزائدة الدوديةوصفه عصير البرتقال والسبانخ لتقليل آلم المعده
عصير البرتقال
حمض الستريك الموجود في البرتقال يقلل من فرص الإصابة بآلام المعدة، كما أن احتواءه على الكثير من الألياف القابلة للذوبان يساعد في تبطين جدران الأمعاء ويسمح بتحسين امتصاص المواد الغذائية. بينما توفر أوراق السبانخ التغذية اللازمة للجسم.
السبانخلتحضير هذا العصير ستحتاج ما يلى
عصير البرتقال والسبانخ
- عصير 2 برتقاله
- 10 ورقات من السبانخ
- ماء
- وسكر حسب الطلب
- نضع جميع المكونات في الخلاط ونخلطهم جيدا ثم يقدم طازج
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