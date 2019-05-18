شكرا لقرائتكم خبر عن تعبان وهمدان طول الوقت.. 6 نصائح هتجدد النشاط والحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الصيام نتعرض للإرهاق الشديد خصوصا مع قلة المياه والسوائل طوال فترة الصيام، مما يفقد الجسم العديد من الفيتامينات التى تمده بالنشاط والحيوية، لذلك لا بد من اتباع بعض النصائح المهمة لتجديد نشاط الجسم وحيويته

ووفقا لما ذكره موقع whyamiunhealthy فإن أبرز النصائح هى:

1: الحصول على قسط كاف من النوم، حيث يعمل ذلك على الاسترخاء والهدوء وتعزيز صحة الجهاز العصبى وتجديد النشاط والحيوية.

2: الاهتمام بشرب السوائل والعصائر الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية.

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3: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية حتى ولو كانت رياضة المشى، حيث إنها تعمل على تقوية العضلات وحمايتها من الهشاشة والكسور وتجدد النشاط والحيوية.

4: تناول مكملات الجينسينج، فهو يعمل على تجديد النشاط والطاقة والتخلص من التعب والإرهاق.

5: الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3، حيث إنها تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى وتجديد النشاط والطاقة.

6: الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتجدد النشاط.