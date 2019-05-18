الهرمونات وبعض الأدوية قد تسبب زيادة شعر الجسم والوجه عند السيدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشكل زيادة شعر الجسم والوجه عند المرأة مشاكل محرجة لها، خاصة إذا نمت فى مناطق مثل الوجه والذقن. وفقا للموقع الطبى "webmd" غالبًا ما يكون الشعر داكنًا وخشنًا ، بدلاً من "الزغب" الخفيف الذي يغطي معظم أجزاء الجسم. اسباب زيادة الشعر لدى النساء اسباب زيادة الشعر لدى النساء غالبًا ما يحدث بسبب الجينات أو الهرمونات أو الأدوية: الجينات الجينات في بعض الأحيان ، تكون زيادة شعر الجسم امر وراثى، كما أنه أكثر شيوعًا لدى السيدات فى من الشرق الأوسط وجنوب آسيا والبحر الأبيض المتوسط. Advertisements الهرمونات الهرمونات في كثير من الأحيان ، ترتبط زياجة الشعر بمستويات عالية من الهرمونات الذكرية (تسمى الأندروجينات). من الطبيعي أن تصنع أجسام النساء هذه ، ولا تسبب المستويات المنخفضة نموًا زائدًا للشعر. ولكن عندما تكون هذه الكميات مرتفعة للغاية ، فإنها يمكن أن تسبب زيادة الشعر و حب الشباب ، وخشونة الصوت . المستويات المرتفعة من الهرمونات الذكرية شائعة فى حالات النساء المصابات بتكيس على المبايض وأورام الغدة الكظرية. الأدوية بعض الأدوية يمكن أن تغير مستويات الهرمون في الجسم ، بحيث ينمو شعرًا غير مرغوب فيه على الجسم او الوجه، قد تشمل تلك الأدوية الستيرويدات الابتدائية التي تحفز نمو الشعر .

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