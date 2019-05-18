شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات يومية بسيطة تحميك من الإصابة بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الخرف أحد أسرع الحالات الصحية نمواً في جميع أنحاء العالم والمعروف بأنه يسبب مشاكل في الذاكرة والتفكير، وهناك ما يقارب حوالي 50 مليون شخص على مستوى العالم يعانون منه، بالإضافة إلى ذلك، يتم تشخيص ما يقرب من 10 ملايين حالة جديدة كل عام، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد المصابين بالعته ثلاث مرات في الثلاثين عامًا القادمة، طبقا لما ذكره موقع " healthline"

وهناك 5 طرق تمثل عادات يومية بسيطة قد تؤدى إلى تقليل الإصابة بالخرف وهى:

وضع نظام غذائي متوازن

اتباع نظام غذائي صحي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا والوقاية من مرض السكري وأمراض القلب والسرطان ، ويمتد الأمر أيضا إلى صحة الدماغ، ويجب الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والأسماك والمكسرات وزيت الزيتون والقهوة لأنها جميعها مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تفعل المعجزات ، فالأشخاص الذين يمارسون الرياضة بشكل منتظم أقل عرضة للإصابة بالتراجع المعرفي والخرف

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الاقلاع عن التدخين

التدخين يزيد من خطر الإصابة بالخرف خاصة في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر.

لاتلجأ للفيتامينات أو المكملات الغذائية

يلجا بعض الأشخاص إلى بعض المكملات الغذائية والفيتامينات المصنعه ،ولكن اكدت الأبحاث العلمية أنه لا علاقه بتناول فيتامين ب أو هـ و الوقاية من الخرف.

الحرص على العلاقات الاجتماعية

العزلة الاجتماعية هي المحرك الرئيسي للاكتئاب والقلق لدى كبار السن،و الانسحاب الاجتماعي والشعور بالوحدة يسرعان الطريق نحو الضعف الإدراكي ،والحل هو الحفاظ على شبكة من العلاقات الاجتماعية لتجنب التدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن.