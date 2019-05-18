شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أمراض جلدية ممكن تجيلك فى الصيف.. الحق نفسك من دلوقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية يتعرض الجلد لالتهابات واحمرار وحكة شديدة، حيث يعتبر فصل الصيف من أكثر فصول السنة التى تزيد فيها الأمراض الجلدية، وفى التقرير التالى يقدم الخليج 365 أبرز الأمراض الجلدية المنتشرة فى فصل الصيف وفقا لما نشره موقع mayoclinic. حمونيل يرتبط حمونيل من الأمراض الجلدية التى تصيب الأطفال، ولكنه يصيب الكبار والصغار معا بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدى لانتشار الحبوب الحمراء على سطح الجلد، خصوصا فى الرقبة والصدر والظهر، ويسبب الاحتكاك الشديد. حب الشبابتزداد نسبة الإصابة بحب الشباب فى فصل الصيف، خصوصا لأصحاب البشرة الدهنية، وذلك بسبب زيادة إفرازات الغدد االدهنية على البشرة، مع انتشار البثور السوداء والبقع. التهاب فروة الرأس بسبب الحر الشديد وزيادة العرق تتعرض فروة الرأس للالتهابات والاحمرار والحكة المستمرة. التينيا التينيا من أبرز الأمراض الجلدية المنتشرة فى فصل الصيف، وهى عبارة عن بقع بيضاء تظهر بين الفخدين وعلى أماكن متفرقة فى الجسم، مما تسبب التهاب وحكة شديدة فى الجلد.

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