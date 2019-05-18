شكرا لقرائتكم خبر عن عصبية وضغط ورياضة عنيفة.. حاجات هتأخر الدورة الشهرية "خلى بالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من القلق والتوتر تتعرض لها السيدات عند تأخر الدورة الشهرية ولا تعلم السبب وراء هذه المشكلة، فقد يكون بسبب مشكلة جسدية او نتيجة التعرض للضغط النفسى والعصبية. وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فإن أبرز أسباب تأخر الدورة الشهرية هى:

1: أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن القلق والتوتر من الأسباب الشائعة التى تؤدى لتأخير الدورة الشهرية.

2: السمنة الفرطة وتراكم الدهون تسبب اضطرابات فى الدورة الشهرية وقد تسبب تكيسات المبايض أيضا.

3: فقر الدم والضعف العام فى الجسم يسبب اضطرابات ومشاكل فى الهرمونات مما تؤثر على الدورة الشهرية.

4: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب تأخير فى الدورة الشهرية، ويعتبر أبرزها مضادات الاكتئاب وأدوية السرطان والغدة الدرقية.

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5: الإجهاد وبذل مجهود كبير يؤثران على انتظام الدورة الشهرية وافراز الهرمونات.

6: ممارسة التمارين الرياضية العنيفة، حيث إنها تسبب اضطرابات فى الهرمونات.

7: عند الاقتراب من فترة انقطاع الطمث تتعرض المرأة لاضطرابات وتأخير عن موعدها الأساسى.

8: يعتبر الحمل من أبرز أسباب تأخير الدورة الشهرية وذلك بسبب توقف إفراز الاستروجين.

9: قد تتعرض المرأة أيضا لاضطرابات فى الدورة الشهرية خلال فترة الرضاعة.