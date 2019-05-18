شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض ارتفاع ضغط الدم أبرزها الصداع وضيق التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية والأعضاء الدموية ، وخاصة الدماغ والقلب والعينين والكليتين والاكتشاف المبكر له مهم من خلال قياسه بشكل دورى، وتلقى علاج بشكل مستمر للحفاظ على عدم الارتفع مستوى الضغط بشكل مفاجىء مما قد ينتج عنه مشاكل خطيرة قد تكلف الإنسان حياته حسبما ذكر موقع" healthline".

أعراض ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو حالة صامتة فكثير من الناس لن يواجهوا أي أعراض، و قد يستغرق الأمر سنوات أو حتى عقود حتى تصل الحالة إلى مستويات شديدة لدرجة أن الأعراض تصبح واضحة حتى ذلك الحين ، قد تؤدى هذه الأعراض إلى مشاكل أخرى.

أعراض واضحه لإرتفاع الضغط لحاد

-الصداع

-ضيق في التنفس

-نزيف في الأنف

-دوخة

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-ألم في الصدر

-التغييرات البصرية

-دم في البول

هذه الأعراض تتطلب عناية طبية فورية،وقد لا تحدث في كل شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم ، لكن انتظار ظهور تلك الأعراض الخطيرة قد يكون قاتلاً ،وأفضل طريقة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي الحصول على قراءات منتظمة لضغط الدم .

انواع ارتفاع ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم الأساسي

ارتفاع ضغط الدم الأساسي يتطور مع مرور الوقت دون سبب محدد و معظم الأشخاص لديهم هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم الثانوي

يحدث ارتفاع ضغط الدم الثانوي غالبًا بسرعة وقد يصبح أكثر حدة من ارتفاع ضغط الدم الأساسي وتتضمن العديد من الحالات التي قد يحدث لها ارتفاع ضغط الدم الثانوي مرضى الكلي، توقف التنفس أثناء النوم ،عيوب القلب الخلقية، مشاكل في الغدة الدرقية، الآثار الجانبية للأدوية، مشاكل الغدة الكظرية، بعض أورام الغدد الصماء.