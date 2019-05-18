شكرا لقرائتكم خبر عن تدخين وعصبية ومسكنات طول اليوم.. عادات هتسببلك قرحة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرحة من أبرز المشاكل التى تتعرض لها المعدة وتسبب ألما شديدا وانتفاخا وعدم الشعور بالراحة، قد تكون بسبب الإصابة ببعض الأمراض أو نتيجة العادات اليومية الخاطئة التى يتبعها البعض.

وحسب ما ذكره موقع webmd فإن أبرز أسباب الإصابة بقرحة المعدة هى:

1: الإصابة بجرثومة المعدة، وهى عبارة عن بكتيريا تعيش فى جدرا المعدة وتسبب التهابا شديدا وقرحا، ويكون علاجها عن طريق تناول المضادات الحيوية ومضادات الالتهاب.

2: الإفراط فى تناول المسكنات أو المضادات الحيوية، من أبرز أسباب الإصابة بقرحة المعدة.

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3: الإفراط فى تناول المشروبات الكحولية والتدخين تسبب قرحة المعدة.

4:الضغط النفسى والعصبى يزيد من خطر الإصابة بقرحة المعدة.

5: الإكثار من المشروبات التى تحتوى على نسبة عالية من الكافيين مثل الشاى والقهوة.

وغالبا يكون علاج قرحة المعدة عن طريق تناول مضادات الحموضة والابتعاد عن تناول الأطعمة الحارة والدهنية، مع تجنب شرب الكحوليات والكافيين او تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، وإذا كان السبب جرثومة المعدة لا بد من المتابعة الفورية مع الطبيب لعلاجها.