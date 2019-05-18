شكرا لقرائتكم خبر عن علاج النقرس وأنواعه وفحوصات ضرورية عند الإصابه به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

النقرس هو نوع من التهاب المفاصل وعلاماته الأولى تظهر فى شكل ألم في إصبع القدم الكبير يصيب عادةً مفصلًا واحدًا في كل مرة ، ولكن النقرس يمكن أن ينتشر إلى مفاصل أخرى ويؤدى إلى احمرارها وتورمها ، وتحدث نوبات النقرس بسرعة وتستمر في العودة مع مرور الوقت ، مما يؤدي إلى الإضرار ببطء الأنسجة في منطقة الالتهاب.

ومرض النقرس أكثر شيوعا لدى الرجال ،إلا أن النساء يصبحون أكثر عرضة له بعد انقطاع الطمث،حسبما ذكر موقع " medicalnewstoday"

معلومات هامة عن أعراض وأسباب النقرس

النقرس هو شكل من أشكال التهاب المفاصل الناجم عن زيادة حمض اليوريك في مجرى الدم.أعراض النقرس ترجع إلى تكوين بلورات حمض اليوريك في المفاصل واستجابة الجسم لها.النقرس يؤثر على المفصل في قاعدة إصبع القدم الكبير.تحدث نوبات النقرس دون سابق إنذار في منتصف الليل.

فحوصات ضرورية عند الاصابة بأعراض النقرس

النقرس يمكن أن يكون خادعًا لتشخيصه حيث تتشابه أعراضه عند ظهوره بأمراض اخرى بينما خاصة وان غالبية الأشخاص الذين يعانون من فرط حمض يوريك فى الدم لا يصابون بالنقرس.

ومن الفحوصات الهامة التى يجب إجراؤها تحليل دم لقياس مستويات حمض اليوريك في الدم ،بالإضافة إلى البحث عن بلورات بولات حول المفاصل باستخدام الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية فلا يمكن للأشعة السينية اكتشاف النقرس .

أنواع النقرس

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من الممكن أن يكون لدى الشخص المصاب مستويات مرتفعة من حمض اليوريك دون أي أعراض خارجية، في هذه الحاله ، العلاج ليس مطلوب ، على الرغم من أن بلورات اليورات يتم ترسبها في الأنسجة وتسبب أضرارًا طفيفة ،قد ينصح الأشخاص الذين يعانون من فرط حمض يوريك الدم بدون أعراض باتخاذ خطوات لمعالجة أي عوامل محتملة تسهم في تراكم حمض اليوريك.

تحدث هذه المرحلة عندما تتسبب بلورات البول التي تم ترسبها فجأة في حدوث التهاب حاد وألم شديد ،ويوصف هذا الهجوم المفاجئ بـ"التوهج" وعادة ما يهدأ خلال 3 إلى 10 أيام في بعض الأحيان ، يمكن أن يحدث التوهج بسبب الإجهاد الشديد وبرودة الطقس .

النقرس الفاصل

هذه المرحلة هي الفترة الفاصلة بين هجمات النقرس الحاد ،قد لا تحدث التوهجات اللاحقة لأشهر أو سنوات وإن لم تتم معالجتها فإنها بمرور الوقت يمكن أن تستمر لفترة أطول وتحدث بشكل متكرر ،وخلال هذه الفترة يتم ترسيب بلورات بولات أخرى في الأنسجة.

النقرس المزمن

النقرس المزمن هو أكثر أنواع النقرس الشديده الصعوبه ، قد يؤدى إلى حدوث ضرر دائم في المفاصل والكلى،حيث يمكن للمريض أن يعاني من التهاب المفاصل المزمن وأن يصاب بتورم ووجود كتل كبيرة من بلورات البول ، في المناطق الأكثر برودة في الجسم مثل مفاصل الأصابع.

والأمر يستغرق وقت طويل دون علاج للوصول إلى مرحلة النقرس المزمن حوالي 10 سنوات.

أحد الشروط التي يتم الخلط بينها بسهولة مع النقرس هوالنقر الكاذب فأعراضه الزائفة هي مشابهة جدا لأعراض النقرس ،والفرق الرئيسي بينهما هو أن المفاصل تهيجها بلورات فوسفات الكالسيوم بدلاً من بلورات التبول،و يتطلب النقر الكاذب علاجًا مختلفًا لمرض النقرس.

طرق علاج النقرس

تستخدم الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية لتقليل الألم في المناطق المصابة بالنقرس وعادة ما تؤخذ عن طريق الفم ،ويمكن أيضًا استخدام الأدوية الخاصة بتقليل إنتاج حمض اليوريك (مثبطات أوكسيديز الزانثين مثل الوبيورينول) أو تحسين قدرة الكلى على إزالة حمض اليوريك من الجسم (البروبينسيد) ،وتكون ي نوبة النقرس الحادة في أسوأ حالاتها بين 12 و 24 ساعة بعد بدايتها ويتوقع الشخص المصابه به الشفاء خلال أسبوع إلى أسبوعين دون علاج