تمارين الكارديو لخسارة الوزن بسهولة

يمكن اللجوء إلى تمارين الكارديو من أجل خسارة الوزن ونحت الجسم. فهي تساعد على حرق الدهون وتساهم في بناء الكتلة العضلية في مدة قصيرة. ولهذا ينصح بممارستها بشكل يومي وخصوصاً من قبل النساء، علماً أن هذا لا يستدعي دائماً الذهاب إلى النادي الرياضي حيث يمكن القيام ببعض تلك التمارين في المنزل.







فوائد تمارين الكارديو



تساعد هذه التمارين على التخلص من الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من الجسم. وفي حال المواظبة على ممارستها يمكن بناء الكتلة العضلية وخصوصاً في منطقة المعدة في مدة قصيرة. كما أن ذلك يحمي من الإصابة بالكثير من الأمراض وخصوصاً أمراض القلب ويحفز الدورة الدموية ومرور الأوكسيجين والمغذيات إلى كل خلايا الجسم. ويمكن هذه التمارين أيضاً أن تساعد على الشعور بالراحة النفسية وعلى تحسن المزاج ومحاربة الاكتئاب والملل.



أنواع تمارين الكارديو



لا تحتاج ممارسة تمارين الكارديو إلى الذهاب إلى النادي الرياضي دائماً حيث يمكن القيام ببعضها في المنزل أيضاً، مع الحرص على ذلك يومياً. وهي تشمل مثلاً صعود السلالم مرات عدة والركض السريع أو الخفيف والقفز على الحبل والمشي السريع. كما تضم تمارين أخرى سهلة ومسلية وتحتاج إلى الخروج من المنزل وإلى فريق مثل السباحة وكرة السلة وكرة القدم.

ويمكن القيام بهذه التمارين في أي وقت لكن للاستفادة منها بشكل أفضل ينصح بفعل ذلك في الصباح الباكر وقبل تناول وجبة الفطور. ففي هذا الوقت يمكن الجسم حرق أكبر عدد ممكن من السعرات الحرارية والدهون. أما في حال الذهاب إلى النادي الرياضي، فمن الأفضل أن يتم البدء بتمارين الكارديو قبل رفع الأثقال من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة.

