شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الخروب لصحة العظام أهمها تقليل الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخروب من المشروبات الرمضانية المفضلة، وهو يحضر من حبات أشجار الخروب المجففة والمحمصة ، وله فوائد صحية هامة فيستخدم كمحلل طبيعى لاحتوائه على سكر طبيعى، ويساعد على تقليل نسبه الدهون بالإضافة لاحتوائه على عنصر الكالسيوم الهام لصحة عظام الجسم .

فوائد الخروب لصحه الجسم - قليل الدسم بشكل طبيعي

مسحوق الخروب لا يحتوي تقريبا على الدهون فإذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا قليل الدسم ، فإن مسحوق الخروب يعد خيارًا جيدًا، فقط ضع في اعتبارك أنه يحتوي على نسبة أعلى من السكر والكربوهيدرات من مسحوق الكاكاو، فكوب واحد من مسحوق الخروب يحتوي على 51 جرام من السكر وأقل من 1 جرام من الدهون.

لا يحتوى على الصوديوم الضار

يؤدى تناول الكثير من الصوديوم لإرتفاع ضغط الدم ،والإصابه بالنوبات القلبية ،وهشاشة العظام ،ومشاكل في الكلى ،ومسحوق الخروب لا يحتوي على الصوديوم ،فيعد اختيار مناسب للإشخاص الذين يعانون من إرتفاع نسبه الصوديوم .

يحتوي على الكالسيوم

الكالسيوم عنصر مهم لصحة العظام ،كما أنه يساعد القلب والأعصاب والعضلات على العمل بشكل جيد ،وتحتوي ملعقتان من مسحوق الخروب على 42 مليجرام من الكالسيوم

غنى بالألياف الطبيعية

تحتوي ملعقتان كبيرتان من مسحوق الخروب على حوالي 5 جرامات من الألياف ،والتى تساعد فى

Advertisements

منع الإمساك والحفاظ على الأمعاء صحية والسيطرة على نسبة السكر في الدم وخفض الكوليسترول

خالي من الكافيين

للكافيين اعراض جانبيه كثيره أهمها الأرق ،وزيادة معدل ضربات القلب ،واضطراب المعده ،ومسحوق الخروب لا يحتوي على الكافيين

مصدر لمضادات الأكسدة

ألياف الخروب مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة التي تحتوي على البوليفينول والتى لها لها قدرات مضادة للالتهابات ومضادة للسكري

طرق جديدة لاستخدام الخروب

إضافة مسحوق الخروب إلى العصائريرش مسحوق الخروب على اللبن أو الآيس كريمأضف مسحوق الخروب إلى عجينة الخبز المفضلة لديك أو عجينة الفطيرةتقديم مشروب الخروب الساخن بدلا من الشوكولاته الساخنةعمل الكعك بالخروب