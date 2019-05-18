شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فيتامينات مهمة عشان صحة عضلاتك ومفاصلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتعرض العظام لمشاكل عديدة أبرزها الهشاشة والتهابات المفاصل والروماتويدى، وهى من المشاكل المزعجة التى تحتاج لعلاج لفترات طويلة وقد تكون طوال العمر، ولكن من الممكن أن نحمى أنفسنا من مشاكل العظام من خلال 5 فيتامينات، وحسب ما ذكره موقع americanbonehealth فإن أبرز الفيتامينات التى تعزز صحة العظام هى:

1:فيتامين أ، وهو فيتامين قابل للذوبان فى الدهون ومهم لبناء عظام قوية وصحية، كما أنه يحتوى على بعض الخصائص التى تحد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويوجد فى اللحوم والأسماك والسبانخ والمانجو.

2:فيتامين ب 12، أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أنه يعزز صحة العضلات والمفاصل ويحافظ عليها من الكسور والالتهابات.

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3:فيتامين سى، وهو من أبرز الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ووقايته من الأمراض، كما أنه يساعد على زيادة كثافة العظام.

4: فيتامين ج، يعزز صحة المفاصل والعضلات ويحميها من الالتهابات والكسور، ويوجد فى البروكلى، القرنبيط، الليمون، البرتقال، الفراولة.

5:فيتامين ك، من الفيتامينات المهمة لصحة العظام، حيث إنه يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم ووقاية المفاصل من الالتهابات.