انتشار الأطراف الصناعية الهندية لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر

تساهم أطراف اصطناعية مصنوعة في الهند، في تحسين ظروف حياة ملايين الأشخاص من مبتوري الأطراف، حيث انتشرت هذه الأطراف الهندية المصنعة في مصر في جميع محافظات الجمهورية.
وتتميز بسعرها الزهيد الذي يقرب من 60 دولارا، مقارنة بطرف صناعي مشابه أميركي الصنع تبلغ تكلفته 12 ألف دولار.
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