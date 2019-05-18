شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب خراج الأسنان أهمها تراكم البكتيريا على اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خراج الأسنان هو جيب على شكل صديد يمكن أن يتشكل فى أجزاء مختلفة من السن نتيجة لعدوى بكتيرية، إذا ترك الخراج دون علاج، فقد تتحول إلى حالة خطيرة تهدد الحياة



خراج الاسنان

انواع خراج الأسنان

وفقا لموقع " healthline " هناك أنواع مختلفة من خراجات الأسنان تعتمد على الموقع، ولكن الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا هي:

الخراج المحيطي: وهو خراج فى نهاية الجذر من السن.

خراج جذور الاسنان: هذا الخراج الموجود على اللثة بالقرب من جذر السن، وقد ينتشر أيضًا إلى الأنسجة والعظام المحيطة.

خراج اللثة: وهو الخراج الذى يظهر على اللثة.



خراج الأسنان

أسباب خراج الأسنان

دخول البكتيريا فى الأسنان أو اللثة يؤدى إلى ظهور الخراج فى الأسنان، ومع ذلك كل نوع له أسبابه:

الخراج المحيطي: يحدث عندما تدخل البكتيريا إلى اللب داخل أسنانك ، عادة من خلال التجويف، حيث يشير اللب إلى الجزء الداخلى الناعم من السن الذى يتكون من الأعصاب والأنسجة الضامة والأوعية الدموية.

خراج جذور الأسنان:عادة ما تتسبب أمراض اللثة فى هذا النوع من الخراج ولكن يمكن أن يكون أيضًا نتيجة للإصابة.

خراج اللثة: قد يحدث نتيجة دخول جسم غريب مثل فرشاة الأسنان واندماجها فى اللثة.



خراج الاسنان

أعراض خراج الأسنان

أحد الأعراض الرئيسية لخراج الأسنان هو الخفقان بالقرب من الأسنان أو اللثة، يحدث الألم عادة فجأة ويزداد سوءًا مع مرور الوقت، كما تشمل الأعراض الأخرى:

ألم عند المضغ أو العض.

احمرار الوجه والتورم.

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تورم واحمرار اللثة.

حساسية الأسنان.

رائحة الفم الكريهة.

طعم كريهة فى فمك.

ضعف أو تضخم الغدد الليمفاوية فى رقبتك أو تحت فكك.



خراج الاسنان2

كيف يتم علاج خراج الأسنان

يركز علاج خارج الأسنان على إزالة العدوى وتخفيف الألم. اعتمادا على الأعراض الخاصة بك ، قد يبدأ طبيب الأسنان بالأشعة السينية للأسنان والتى تساعده فى معرفة ما إذا كانت العدوى قد انتشرت إلى مناطق أخرى.

اعتمادًا على نوع وشدة الخراج ، تشمل خيارات العلاج ما يلي:

القضاء على الخراج: سيقوم طبيب الأسنان بعمل قطع صغير فى الخراج لتصريف الصديد منه، ثم تنظيف المنطقة بمحلول ملحي.

استخراج الأسنان التالفة: فى حالة تلف الأسنان بشدة قد يقوم طبيب الأسنان بإزالتها قبل تجفيف الخراج.

تناول المضادات الحيوية: إذا انتشرت العدوى خارج منطقة المصابة أو كنت تعانى من ضعف الجهاز المناعى ، فقد يصف لك طبيب الأسنان المضادات الحيوية عن طريق الفم للمساعدة فى إزالة العدوى.