شكرا لقرائتكم خبر عن دموع وزغللة.. علامات بتقولك طفلك محتاجة نظارة طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضعف النظر من الأمور الشائعة التى يتعرض لها الكبار والصغار ولها علامات وأعراض عديدة ولكن يجهل الأطفال التعبير عن المشاكل الصحية التى يتعرضون لها، لذلك يصعب عليهم التعبير عن أى مشاكل فى العين والرؤية.

لذلك يقدم الخليج 365 بعض العلامات التى تظهرعلى الطفل وتدل على ضعف النظر عنده وفقا لما ذكره موقع buoyhealth وهى:

1: قد يصاب الطفل بتورم او تدلى الجفون.

2: الدموع المستمرة دون سبب.

3: التحديث الزائد عن النظر لأي شئ .

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4: فرك العينين باستمرار.

5: الحساسية الزائدة تجاه الأضواء وزغللة.

6: يواجه الطفل صعوبة فى القراءة مع القرب الزائد لرؤية أى شىء.

7: عدم القدرة على تمييز الأشياء أو رؤية العلامات.

8: قد تلاحظين على طفلك قربه الشديد عند مشاهدة التليفزيون.

9: قد يشكى الطفل من ألم فى العين خصوصا بعد المذاكرة او مشاهدة التليفزيون.

عند ظهور أى من العلامات على طفلك يجب زيارة طبيب العيون فورا للفحص ومعرفة المشكلة التى يعانى منها الطفل سواء قصر نظر او طول نظر أو قد يعانى من الاستجماتيزم وفى أى الحالات يحتاج الطفل لنظارة طبية منعا لحدوث أى مشاكل أخرى فى العين.