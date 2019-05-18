صحة ورشاقة

اضرار الافراط في تناول مشروب الزنجبيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزنجبيل يعد من الأعشاب ذات الطعم المميز والخلاب لدي الكثيرون، فنجد أن نسبة كبيرة من الأشخاص يسعون بشكل دائم لتناوله، والاهتمام بإعداده بإشكال عدة للحصول على فوائد، ولكن خلال هذا التقرير سنتحدث عن أضرار الإفراط في تناول مشروب الزنجبيل، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

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يحتوي الزنجبيل علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، وهذه العناصر تساهم في علاج العديد من الأمراض، وأيضا تعمل في الحفاظ علي صحة الإنسان، فهو من المشروبات الهامة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

وتناول مشروب الزنجبيل كثيرا يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الكلي، وأيضا يعمل على علاج الصداع النصفي بشكل كبير.

اضرار الزنجبيل

وهناك العديد من الأضرار التي يصاب بها جسم الإنسان نتيجة للإسراف في تناول الزنجبيل، ومنها:

-ينصح مرضي القولون العصبي بتجنب تناول مشروب الزنجبيل لأنه يزيد من الشعور بألم شديد في البطن.

-يتسبب في حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، والتعرض للإصابة بالإمساك والإسهال.

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-تزداد فرص الإصابة بقرحة المعدة، ولذا ينصح بعدم الإفراط في تناوله.

-علي المرأة الحامل عدم تناول مشروب الزنجبيل لأنه يزيد من الشعور والإصابة  بألم شديد في البطن، ويزيد من فرص الإصابة الحامل بالإجهاض.

-علي مريض السكر عدم الإسراف في تناوله لأنه يتسبب في انخفاض مستوى السكر بالدم.

-يتسبب في ارتفاع نسبة ضغط الدم، ولذا علي مريض السكر عدم تناوله.

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-لا ينصح مريض القلب بالإكثار من تناول مشروبا الزنجبيل لأن يتسبب في زيادة نسبة الشعور والإصابة بمشاكل به.

-علي الحصوات المرارية عدم تناول مشروب الزنجبيل لأنه يتسبب في زيادة فرص التعرض للألم الشديد في المعدة والمرارة.

 

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