شكرا لقرائتكم خبر عن بتاكل كنافة وقمر الدين كتير.. نصائح للوقاية من تسوس الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلئ سفرة رمضان بالعديد من الحلوى المختلفة من قطائف وكنافة وقمر الدين وغيرها من أنواع الحلوى، التى يتسبب الإفراط فى تناولها بالإصابة بتسوس الأسنان، ولتجنب ذلك، يجب اتباع بعض النصائح التى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع " webmd ".

نصائح للوقاية من تسوس الأسنان:

-يجب تنظيف الأسنان مرتين على الأقل يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، ويفضل استخدام الفرشاة بعد كل وجبة وخاصة قبل الذهاب إلى السرير.

- يجب تنظيف الأسنان بشكل يومى، سواء باستخدام خيط تنظيف الأسنان أو المنظفات، مثل فرشاة الأسنان .





- الحرص على مضمضة الفم بشكل يومى، بغسول يحتوي على الفلورايد، الذى يعمل على قتل البكتيريا المتسببة فى تكوين البلاك.

- تناول وجبات غذائية متوازنة، وتجنب الكربوهيدرات مثل الحلوى والمعجنات والرقائق ، والتي يمكن أن يبقى أثارها على سطح الضرس، مما يتسبب فى تسوس الأسنان مع مرور الوقت.

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- شرب ما لا يقل عن نصف لتر من ماء المفلور يومياً، والذى يساعد على حماية أسنان الأطفال من التسوس.

- الحرص على زيارة طبيب الأسنان بإنتظام.





-يساعد مضغ العلكة الخالية من السكر، فى الوقاية من التسوس والقضاء على رائحة الفم الكريهة.