شكرا لقرائتكم خبر عن عشان الصيف يعدى على خير.. 7 نصائح ليكى ولطفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجة الحرارة نتعرض لمشاكل صحية عديدة سواء على صحة الجسم أو البشرة، كما تنتشر الفيروسات والعدوى فى فصل الصيف وتسبب العدوى والأمراض. ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح للوقاية من الأمراض فى فصل الصيف وهى:

1: يجب ارتداء ملابس قطنية خفيفة وفاتحة اللون، وذلك لامتصاص أشعة الشمس والوقاية من الالتهابات والفيروسات.

2: الاستحمام بمياه باردة مرتين أو ثلاثة فى اليوم.

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3: تجنب استخدام الصابون الذى يحتوى على المواد الكيميائية والاستحمام بصابون الجلسرين المرطب.

4: تجنب التعرض لأشعة الشمس الحارقة، خصوصا وقت الظهيرة، وإذا لزم الأمر من الممكن ارتداء قبعة على الرأس ونظارة شمس، واستخدام كريم واقى الحماية من الشمس.

5: الاهتمام بتناول السوائل الطبيعية والمياه والخضراوات والفواكه، وذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم، وتحميه من الأمراض.

6: الاهتمام بإعطاء الطفل المياه باستمرار مع الرضاعة الطبيعية فى مواعيدها المظبوطة، لأنها تحتوى على جميع العناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الطفل وحمايته من الأمراض.