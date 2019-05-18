شكرا لقرائتكم خبر عن 3% فقط من الأطفال فى إنجلترا يزورون طبيب الأسنان قبل بلوغهم عامهم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأبحاث التي أجرتها جامعة برمنجهام أن 3% فقط من الأطفال في إنجلترا زاروا طبيب الأسنان قبل بلوغهم عامهم الأول.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل"، عند تحليل التقرير السنوي للعام 2016/2017 للهيئة الوطنية لصحة الأسنان لتقرير إنجلترا السنوي، وجد الباحثون في كلية طب الأسنان بجامعة برمنجهام بالتعاون مع جامعة إدنبرة والصحة العامة في إنجلترا، أن 12% فقط من الأطفال زاروا طبيب الأسنان على المستوى العام.

وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاستكشاف أسباب مثل هذه الاختلافات في معدلات زيارات الأسنان، مثل عدم وجود مبادرات محلية لتشجيع الذهاب لأطباء الأسنان أو صعوبات في الوصول إلى رعاية صحية سليمة.

وأضاف الدكتور جون موريس ، كبير المحاضرين في الصحة العامة لطب الأسنان في جامعة برمنجهام: "هناك إجماع واسع على أن الأطفال يجب أن يخضعوا لفحص الأسنان من طبيب أسنان بمجرد ظهور الأسنان الأولى، وفي موعد لا يتجاوز عيد ميلاد الطفل الأول" .

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وأشارالباحثون إلى أن زيارات طبيب الأسنان المبكرة لا تزيد الآباء فقط بالمعلومات التي يحتاجونها لمنع مشاكل صحة الفم في مرحلة الطفولة المبكرة، ولكن يُعتقد أيضًا أن زيارات الأسنان هذه تعرّف الأطفال ببيئة الأسنان وتقلل من القلق على الأسنان في المستقبل.

وأضاف الباحثون أن سوء صحة الفم يمكن أن يسبب الألم والعدوى ، والتي يمكن أن تؤثر على الأكل والنوم والتواصل الاجتماعي والتعلم ، ومع ذلك ، يشير بحثنا إلى أن هناك نقصًا واسعًا في الفهم لأهمية نقل الأطفال إلى طبيب الأسنان قبل بلوغهم عامهم الأول على الرغم من الاستثمار الكبير في تشجيع الآباء على اصطحاب طفلهم إلى طبيب الأسنان .