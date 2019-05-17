شكرا لقرائتكم خبر عن سحورك عربى.. خبز عروق والجريش والمرقوق أكلات كويتية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوم مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.

السحور من الكويت

خبز عروق

يعد هذا الخبز خصيصا فى المنزل مكون من عجينة من الدقيق والخميرة والماء بعد صنع العجينة يتم وضع خضروات بها مثل الطماطم والكزبرة والبصل مع البهارات خاصة الكركم ولحم مفروم، ثم تطهى فى طاسة ساخنة على شكل دوائر.

خبز عروق

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الجريش بالدجاج

من الأكلات الشهيرة والتراثية التى تقدم خصيصا فى رمضان ويمكن أن نقدم فى وجبة السحور.، كونها من الأكلات المشبعة التى تتكون من القمح المحروس والدجاج المسلوق مع الطماطم والبصل والبهارات.

جريش بالدجاج

المرقوق

ويشمل هذا الطبق على اللحم والخضروات التى تضم البطاطس وقرع والكوسة والباذنجان والجزر، ويعد وجبة متكاملة يمكن تناوله بالعيش الكويتى "الأرز" او الخبز المصنوع فى المنزل.