شكرا لقرائتكم خبر عن يعنى ايه الولادة بدون ألم؟.. تعرفى على الطريقة والآثار الجانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الولادة بدون ألم" جملة أصبحت تتردد كثيرا بين السيدات الحوامل أو تنتشر أعلى لافتات أطباء النساء والتوليد والتأكيد على أن الولادة أصبحت أمرا يسيرا ليس كما معهود ومعروف فى ذاكره كل أم عن تجربتها مع آلام المخاض الصعبه ،فهل هناك بالفعل ولاده بدون ألم ، يقدم ”الخليج 365” لقرائه معلومات هامه عنما يعنيه مفهوم الولادة بدون ألم وطريقته والآثار الجانبية التى قد تنتج عنها.

الولادة الخالية من الألم تشمل الطريقتين الطبيعية والقيصرية، فالأمر أصبح الآن لا يستغرق سوى دقائق بسيطة حتى تضع السيدة طفلها وتخرج من غرفة العمليات فى حالة جيدة جدا، وفقا لما ذكره موقع " healthline"

طريقة الولادة بدون ألم

يستخدم نوع من التخدير الموضعى يحقن فى العمود الفقرى بمنطقة "الجافية" وهى الجزء الخارجي من القناة النخاعية فوق الأم الجافية يحتوي هذا الحيز في الإنسان على أوعية ليمفاوية وجذور الأعصاب النخاعية ونسيج ضام رخو ونسيج دهني وشرايين صغيرة وشبكة من الضفائر الوريدية الفقرية الغائرة.

فوق الجافيه

وأكبر فائدة من هذه الطريقة هى الولادة غير المؤلمة،على الرغم من أن السيده تظل تشعر بالانقباضات إلا أن نوبات آلم تنخفض بشكل كبير أثناء الولادة الطبيعية وتظل السيده محتفظة بدرجه وعيها الكامله أثناء عمليه الولادة.

الولاده بدون آلم

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أما فى حاله الولادة القيصرية تستخدم أيضا طريقة تخدير "فوق الجافية" لتخفيف الألم الناتج عن العمليات الجراحية.

بعض الآثار الجانبيه من الولادة بدون آلم

- آلام الظهر

-الصداع

- حمى

-صعوبات فى التنفس

-انخفاض في ضغط الدم