شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: سرطان القولون فى ارتفاع بين البالغين بالبلدان ذات الدخل المرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة عملية حديثة أن معدل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ارتفع لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا بشكل كبير على مدى فترة السنوات العشر الماضية، فى العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع.

ووفقًا لدراسة رصدية نُشرت فى مجلة لانسيت لأمراض الجهاز الهضمى والكبد، والتى بحثت فى البيانات طويلة الأجل عن حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم فى 21 سجلاً يعتمد على السكان فى جميع أنحاء أستراليا (1983-2012)، كندا (1995-2014)، الدنمارك (1978-2012)، أيرلندا (1995-2013)، نيوزيلندا (1995-2014)، النرويج (1953-2014)، والمملكة المتحدة (1995-2014)، وخلال فترة السنوات العشر الأخيرة حتى عام 2014 زاد معدل الإصابة بسرطان القولون فى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 10و 49 عامًا بشكل كبير كل عام فى الدنمارك (بنسبة 3.1٪) ونيوزيلندا (2.9٪) واستراليا (2.9٪) والمملكة المتحدة (1.8٪).

كما لوحظت زيادات كبيرة فى معدل الإصابة بسرطان المستقيم كل عام فى هذه الفئة العمرية فى كندا (بنسبة 3.4٪)، وأستراليا (2.6٪)، والمملكة المتحدة (1.4٪). كانت حالات الإصابة بسرطان المستقيم أكثر وضوحًا فى حالات الإصابة بين البالغين أقل من 50 عامًا، لا سيما فى الفئة العمرية 20-29 عامًا، حيث ارتفع معدل الإصابة بسرطان المستقيم سنويًا بنسبة 18.1٪ فى الدنمارك و10.6٪ فى النرويج على مدار العقد الماضى.

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وخلال نفس الفترة الزمنية لوحظت انخفاضات كبيرة فى حالات الإصابة بسرطان القولون سنوياً لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا فى استراليا (بنسبة 1.6٪) وكندا (1.9٪) ونيوزيلندا (3.4٪) وسرطان المستقيم فى استراليا (2.4٪)، وكندا (1.2٪)، والمملكة المتحدة (1.2٪).

ويعد سرطان القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا فى جميع أنحاء العالم، حيث تم تشخيص ما يقرب من مليون حالة جديدة و881 ألف حالة وفاة مرتبطة بهذا المرض فى عام 2018.

هذه الدراسة هى الأولى من نوعها التى تتناول بشكل شامل ومقارنة الاتجاهات الخاصة بالعمر فى حالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، مع اكتشاف نتائجها الاتجاهات المتباينة لمختلف الفئات العمرية.