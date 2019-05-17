شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تقدم إرشادات صحية لكيفية الوقاية من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تأثير الخرف بالفعل على 50 مليون شخص على مستوى العالم وحوالي 10 ملايين حالة جديدة كل عام ، أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة اليوم في محاولة للحد من ظهوره ومساعدة مقدمي الخدمات الصحية والمشرعين على توفير رعاية وسياسة أفضل.

وقال الدكتور "تيدروس أدهانوم جبريسيس" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان "خلال الثلاثين سنة المقبلة ، من المتوقع أن يتضاعف عدد المصابين بالخرف ثلاثة أضعاف، ونحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للتقليل من خطر الإصابة بالخرف، والأدلة العلمية التي تم جمعها من أجل هذه الإرشادات تؤكد ما كنا نشتبه به منذ فترة ، وهو أن ما هو جيد لقلبنا ، مفيد أيضًا لعقلنا."

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الخرف

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تناول حبوب الفيتامينات B و E والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والمكملات المتعددة المعقدة لا ينصح بها لتقليل خطر الإصابة به، ولكن الإرشادات الحديثة تحث على ممارسة الرياضة وتناول حمية البحر المتوسط التى تحتوى على الفواكه والخضراوات والأسماك وعدم الجلوس لفترات طويلة.

جدير بالذكر أن الخرف يؤثر في ذاكرة الناس وفهمهم وتوجههم وحكمهم والوظائف المعرفية الأخرى بما يتجاوز شيئًا طبيعيًا للشيخوخة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن مجموعة متنوعة من الأمراض أو الحالات ، مثل مرض الزهايمر أو السكتة الدماغية ، يمكن أن تسبب الخرف.