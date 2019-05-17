صحة ورشاقة

منظمة الصحة العالمية تقدم إرشادات صحية لكيفية الوقاية من الخرف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تقدم إرشادات صحية لكيفية الوقاية من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تأثير الخرف بالفعل على 50 مليون شخص على مستوى العالم وحوالي 10 ملايين حالة جديدة كل عام ، أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة اليوم في محاولة للحد من ظهوره ومساعدة مقدمي الخدمات الصحية والمشرعين على توفير رعاية وسياسة أفضل.

b4f8f4e37e.jpg

وقال الدكتور "تيدروس أدهانوم جبريسيس" المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في بيان "خلال الثلاثين سنة المقبلة ، من المتوقع أن يتضاعف عدد المصابين بالخرف ثلاثة أضعاف، ونحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا للتقليل من خطر الإصابة بالخرف، والأدلة العلمية التي تم جمعها من أجل هذه الإرشادات تؤكد ما كنا نشتبه به منذ فترة ، وهو أن ما هو جيد لقلبنا ، مفيد أيضًا لعقلنا."

Advertisements
الخرف
الخرف

 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن تناول حبوب الفيتامينات B و E والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والمكملات المتعددة المعقدة لا ينصح بها لتقليل خطر الإصابة به، ولكن الإرشادات الحديثة تحث على ممارسة وتناول حمية البحر المتوسط التى تحتوى على الفواكه والخضراوات والأسماك وعدم الجلوس لفترات طويلة.

جدير بالذكر أن الخرف يؤثر في ذاكرة الناس وفهمهم وتوجههم وحكمهم والوظائف المعرفية الأخرى بما يتجاوز شيئًا طبيعيًا للشيخوخة، وتقول منظمة الصحة العالمية إن مجموعة متنوعة من الأمراض أو الحالات ، مثل مرض الزهايمر أو السكتة الدماغية ، يمكن أن تسبب الخرف.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تقدم إرشادات صحية لكيفية الوقاية من الخرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا