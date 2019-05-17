شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. كيف ينظم الجسم درجة حرارته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لكل عضو فى الجسم وظيفة محددة، ويعد منظم درجة حرارة الجسم هو الجهاز المسئول عن إنتاج الحرارة وفقدانها، ما يجعل الجسم فى درجة حرارة مناسبة تمامًا للقيام بوظائفه المثالية.





ووفقا لموقع "rusg" يتم توجيه عملية الموازنة تلقائيًا وبسلاسة من خلال منطقة ما تحت المهاد وهى جزء صغير من الدماغ، الذى يعمل كمركز لقيادة العديد من وظائف الجسم، بما فى ذلك تنسيق الجهاز العصبى المستقل.

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ويشبه المهاد منظم الحرارة درجة الحرارة داخل منزلك، ينظم المهاد درجة حرارة جسمك، ويستجيب للمنبهات الداخلية والخارجية ويقوم بإجراء تعديلات للحفاظ على الجسم داخل درجة واحدة أو درجتين من 36 درجة.

ينظم المهاد مجموعة معقدة من أنشطة التحكم فى درجة الحرارة، فهو لا يساعد فقط على موازنة سوائل الجسم والحفاظ على تركيزات الملح، بل إنه يتحكم أيضًا فى إطلاق المواد الكيميائية والهرمونات المرتبطة بدرجة الحرارة.

يعمل المهاد مع أجزاء أخرى على تنظيم درجة حرارة الجسم، مثل الجلد والغدد العرقية والأوعية الدموية، وتخزن الطبقة الوسطى من الجلد أو الأدمة معظم ماء الجسم، فعندما تنشط حرارة الغدد العرقية ، فإن هذه الغدد تجلب المياه المخزنة مع ملح الجسم إلى سطح الجلد كعرق.