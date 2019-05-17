شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل خمس فواكه تضيفها إلى نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظر فريق من الباحثين الأمريكيين من جامعة كاليفورنيا إلى أكثر الفواكه والخضراوات كثافةً في المغذيات لمعرفة أي منها وفيرة من فيتامينات "ب المركب"، بما في ذلك الثيامين والريبوفلافين والياسينين والفولات و B6 و B12 والفيتامينات C و K والحديد والألياف والبروتين.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، كانت معظم الفواكه العليا أكثر ارتباطًا بالحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة – وهى ثمار الحمضيات المختلفة.



الحمضيات

أعلى 5 فواكه تحتوى على المغذيات الكثيفة

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ليمون

فراولة

برتقال

التوت الأسود

الجريب فروت الوردي والأحمر

وعلى الرغم من أن التوت الأزرق يعتبر رائعًا ، فإن التوت الأسود كان في الواقع الفاكهة التالية في القائمة، يليه الجريب فروت.



التوت

والآن التوت الأزرق، الذي تصنفه العديد من الدراسات في مرتبة عالية جدًا بالنسبة لمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات الصحية، لكن من المهم أيضًا الانتباه إلى نضج الثمرة، حيث تشير الدراسات إلى أن الفواكه الناضجة ، بما في ذلك جميع أنواع التوت ، تقدم مضادات أكسدة أكثر من الفواكه غير الجاهزة تمامًا.