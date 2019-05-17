علماء بريطانيون يكشفون قُرب القضاء على السرطان نهائيًّا

كشف علماء بريطانيون أنه بات بالإمكان الشفاء من مرض السرطان القاتل في غضون السنوات العشر المقبلة، وذلك بفضل أدوية جديدة يجري تطويرها.

ونقلت صحيفة "الصن" البريطانية عن البروفيسور بول وركمن من معهد أبحاث السرطان في لندن قوله: "سيكون بمقدورنا تحويل السرطان من مرض قاتل لآخر يمكن التعايش معه لفترة طويلة مثل الربو وفيروس نقص المناعة المكتسبة"، وأشار العلماء في المركز إلى أن كون السرطان مرضا قاتلا يعود إلى توقف الأورام عن الاستجابة للعقاقير الطبية، وهو ما يجعلها تنتشر وتصبح غير قابلة للشفاء.

وحسب وركمن فإن المصابين بالسرطان سيأخذون إلى جانب الأدوية التي يجري تطويرها مزيجا من العلاجات الكيميائية والإشعاعية والجراحية، وستعمل هذه العقاقير على وقف الخلايا السرطانية من النمو والانتشار في الجسم.

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وتوقع وركمن بأن يتم الانتهاء من تطوير الأدوية الجديدة واختبارها والحصول على موافقة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، في غضون 10 سنوات كحد أقصى.

وقالت أوليفيا روسانيز من معهد أبحاث السرطان: "نعتقد بأن الأدوية ستكون العلاج الأول في العالم الذي يتيح مقاومة السرطان والتكيف مع المرض".

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وستمر الأدوية التي لم يكشف عن المزيد حول مكوناتها أو آلية عملها، بسلسلة من الاختبارات السريرية، قبل أن يطلب ترخيصها من هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

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