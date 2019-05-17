شكرا لقرائتكم خبر عن ألم شديد أثناء التبول.. احذر قد تكون مصابا بتضخم فى الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضخم الكلى مشكلة يعاني منها الكثيرون، وهي مشكلة صحية يصاب بها الشخص غير القادر على التبول نتيجة لعدم قدرة الكلى على التخلص من البول، وتتعرض إحدى الكليتين للانتفاخ والتورم أو الاثنين معا، وكل ما تريد معرفته عن هذا المرض سنتعرف عليه وفقا لموقع " .medicalnewstoday".



اعراض تضخم الكلي

هذا المرض ليس مرضا دائما فهو مرض عرضي، يصيب بعض الأشخاص وعند الانتظام في أخذ الأدوية والعلاجات الخاصة به يتم الشفاء علي الفور.

تضخم الكلي يكون نتيجة للإصابة بقناة البولية، ويصاب طفل كل 100 طفل، ويشعر المصاب الكثير من الألم الذي يصعب تحمله للشخص، وذلك نتيجة لتراكم وحبس البول في المثانة وعدم القدرة على إخراجه.





تضخم الكلى

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وعن أعراض تضخم الكلي، فهى تنقسم إلي نوعان الأول البسيطة وتكون علامته هي التبول المتكرر، أما الاعراض القاسية او الشديدة فهي، ألم شديد أسفل الظهر وفي البطن، الرغبة الملحة في القيء، وألم شديد أثناء التبول ارتفاع في حرارة الجسم، وفي بعض الأحيان يجب المصاب دم في البول.

وفي حالة اهمال تضخم الكلي، وعدم علاج هذا المرض العرضي يتسبب ذلك في إصابة الشخص بالعديد من المشاكل الصحية كالتهاب في مجري الدم، وقد يصل الامر للتسمم في الدم، ولذا عند الشعور بالأعراض السابق ذكرها عليك الذهاب للطبيب سريعا.