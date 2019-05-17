شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نخاف من طبيب الأسنان؟.. اعرف الأسباب والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يشعر البعض بالخوف وسرعة ضربات القلب نتيجة الخوف الشديد من الذهاب لطبيب الأسنان، مما يتسبب فى الإصابة بالكثير من الأضرار الصحية نتيجة إهمال علاج الأسنان، وفى إطار هذا السياق، نتعرف على أهم المعلومات عن الخوف من طبيب الأسنان، وفقاً لما ذكره موقع " verywellmind ".

اسباب الخوف من طبيب الأسنان:

- المرور بتجربة سيئة بإحدى عيادات الأسنان.

- الخوف من الشعور بالخوف عند خلع الضرس.

- الخوف من الأصوات والروائح الكريهة الموجودة فى عيادة طبيب الأسنان.

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- الخوف من الإبر التي يستخدمها الطبيب لتخدير الفم.





مضاعفات الخوف من طبيب الأسنان :

قد يتسبب الخوف من طبيب الأسنان العديد من المشاكل الصحية منها تسوس الأسنان، والإصابة بأمراض اللثة، والعزلة والإكتئاب نتيجة الشعور بالإحراج عند التحدث مع البعض بسبب رائحة الفم الكريهة.





أعراض وعلاج الخوف من طبيب الأسنان

يشعر المريض بالعديد من الأعراض منها التعرق والخوف والتوتر وسرعة ضربات القلب، وغيرها من الأعراض، التى تستوجب زيارة طبيب النفسى، ويتضمن العلاج عقد جلسات علاج معرفي سلوكي وتناول الأدوية وجلسات التنويم المغناطيسي .